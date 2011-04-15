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18/03/2019
13:57

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 6 по 13 марта, увеличилось на 1.1%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 6 по 13 марта 2019 года, выросла на 1.1% до 810.9 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

Рост количества безработных наблюдался в 73 регионах. Наибольший рост наблюдался в Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Саха (Якутия), Хакасия, Краснодарском, Хабаровском краях, Новгородской, Саратовской, Тульской, Тюменской областях.

За неделю снижение численности безработных произошло в Астраханской, Курской, Ярославской областях, республиках Дагестан, Калмыкия, Чеченской Республике, Камчатском крае.


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