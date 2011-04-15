"Газпром нефть" увеличила энергоэффективность нефтепереработки

Собственные нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" — Омский и Московский — существенно сократили потребление тепла, топлива и электроэнергии по итогам 2018 года. Экономический эффект от выполнения энергосберегающих мероприятий составил 447.4 млн руб., превысив плановый показатель на 49.7%. Снижение энергопотребления на НПЗ продолжается благодаря реализации программы повышения энергоэффективности нефтеперерабатывающих активов "Газпром нефти". Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



В рамках программы на Омском НПЗ выполнены работы по обработке ряда установок инновационным теплосберегающим покрытием, оптимизации режимов технологических печей и реконструкции магистральных паропроводов. На Московском НПЗ модернизирован парк теплового и пароконденсатного оборудования, повышена эффективность работы насосного оборудования. Всего в 2018 году на Омском и Московском нефтеперерабатывающих заводах "Газпром нефти" было реализовано 25 энергосберегающих проектов.



"С 2008 года компания реализует программу модернизации нефтеперерабатывающих активов, одной из целей которой является последовательный рост энергоэффективности. В рамках этой программы на НПЗ строят новые современные установки, внедряют автоматизированные системы управления и контроля, избавляются от технологических объектов прошлого поколения. Снижение энергопотребления вместе с ростом эффективности нефтеперерабатывающих предприятий позволяет обеспечивать дополнительное сокращение воздействие производства на окружающую среду", — отметил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО "Газпром нефть" Анатолий Чернер.



"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ, совокупным объемом инвестиций более 550 млрд руб. В рамках первого этапа модернизации были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", за 2018 год по МСФО выросла на 48.7% до 376.7 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA за 12 месяцев 2018 года вырос на 45.1% по сравнению с предыдущим годом, составив 800 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) увеличился в 2.5 раза по сравнению с 2017 годом, составив 162 млрд руб. Выручка составила 2.489 трлн руб., увеличившись на 28.7%.



"AK&M" от 18.03.2019