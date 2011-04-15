В Госдуму внесён законопроект о праве полиции объявлять предостережения гражданам

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента проект поправок в закон "О полиции", в соответствии с которыми полицейские могут получить право объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, отнесённых законодательством к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.



Необходимость принятия законопроекта его авторы обосновывают существованием правовой коллизии, в соответствии с которой полномочия по официальному объявлению предостережений гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения прописаны, в частности, в законах "О прокуратуре РФ", "О Федеральной службе безопасности", однако у полиции таких полномочий не было.





"AK&M" от 18.03.2019