Рубль продолжает штурмовать семимесячные вершины

Рубль завершил предыдущую неделю около новых семимесячных максимумов на фоне роста развивающихся валют и восстановления нефтяных цен. Сегодня на старте сессии складывался умеренно позитивный внешний фон, благодаря чему рубль вновь переписал семимесячные вершины. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.



Глобальные рисковые активы продолжают пользоваться повышенным спросом на фоне ожидания смягчения монетарной политики крупнейших мировых центробанков, обеспокоенных слабыми экономическими показателями. При этом глобальные рынки не заметили вышедшего в субботу в китайских СМИ сообщения о том, что встреча между лидерами США и Китая, на которой должно быть заключено торговое соглашение, может быть отложена до июня.



Однако к текущему моменту ситуация на мировых рынках несколько ухудшилась, а многие развивающиеся валюты демонстрируют нисходящую динамику с начала дня. Несмотря на это, рубль не спешит откатываться от достигнутых вершин, периодически обновляя семимесячные максимумы в парах с долларом и евро.



Существенную поддержку российской валюте оказывает позитивная динамика отечественного долгового рынка. Индекс гособлигаций RGBI повышается седьмую сессию подряд и сегодня вышел из диапазона консолидации, переписав месячную вершину.



К завершению пятничных торгов нефтяные цены отыграли почти весь значительный внутридневной провал, закрывшись в небольшом минусе. Сегодня на старте российских торгов котировки ускорили рост, но затем ушли вниз. Сейчас Brent несет небольшие потери немного ниже уровня $67.



Поддержку нефтяным ценам оказало очередное снижение количества буровых установок на нефтяных месторождениях в США (-1 ед.). Кроме того, участники рынка позитивно восприняли заявления Саудовской Аравии о возможном продлении соглашения о сокращении добычи нефти до конца текущего года.



Американская валюта продолжает демонстрировать негативную динамику. В начале российской сессии индекс доллара (DXY) пытался развить восходящую коррекцию, но затем возобновил снижение. Сейчас DXY торгуется в небольшом минусе около отметки 96.5 п.



Давление на американскую валюту оказывает высокий спрос на глобальные рисковые активы, в том числе на валюты, торгующиеся в паре с долларом. Этому способствуют ожидания смягчения монетарной политики ключевых регуляторов.



"AK&M" от 18.03.2019