Объём промпроизводства в России в январе-феврале вырос на 2.6%

Объём промпроизводства в России в январе-феврале 2019 года вырос на 2.6%, в феврале в годовом исчислении - на 4.1%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 0.4%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых в январе-феврале вырос на 4.9%, в феврале в годовом исчислении - на 5.1%, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 6.9%.



В обрабатывающей промышленности производство в январе-феврале выросло на 1.8%, феврале в годовом исчислении - на 4.8%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 6.6%.





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