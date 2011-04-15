Задолженность по зарплате в РФ за февраль уменьшилась на 5.7% до 2.556 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за февраль 2019 года уменьшилась на 5.7% и на 1 марта составила 2.556 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 588 млн руб. (23%), в 2018 году - 752 млн руб. (29.4%), в 2017 году и ранее - 1.216 млрд руб. (47.6%).



Задолженность по заработной плате на 1 марта 2019 года имелась перед 41.9 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 47% - работники обрабатывающих производств; 15% - строительства; 8% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 7% - транспорта; по 5% - работники, занятые научными исследованиями и разработками; работники, занятые водоснабжением; водоотведением, организацией сбора и утилизацией отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений; 4% - работники по добыче полезных ископаемых.





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