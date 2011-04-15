Росздравнадзор устранил признаки ограничения конкуренции на рынке фармацевтического холодильного оборудования, ФАС

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выполнила предупреждение ФАС России о прекращении действий (бездействия), которые содержали признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Ранее в процессе перерегистрации фармацевтических холодильников Росздравнадзор изменил их коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). В результате цена оборудования, реализация которого ранее не облагалась налогом на добавленную стоимость (НДС), увеличилась на 18% (с 1 января 2019 года - на 20%).



Антимонопольный орган выдал Росздравнадзору предупреждение о необходимости исправления кодов медицинских изделий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в срок до 15 марта 2019 года.



Росздравнадзор уведомил ФАС, что производителю фармацевтических холодильников выданы новые регистрационные удостоверения, содержащие корректный код ОКПД2. Таким образом, признаки ограничения конкуренции на товарном рынке фармацевтического холодильного оборудования своевременно устранены и дело о нарушении части 1 статьи 15 закона "О защите конкуренции" в отношении Росздравнадзора возбуждено не будет", - подчеркнул заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Максим Дегтярёв.





"AK&M" от 18.03.2019