Рынок на текущий момент достаточно сбалансирован, заявил глава Минэнерго

Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу Bloomberg рассказал о том, как Россия исполняет договорённости ОПЕК+ о снижении добычи, когда российские нефтекомпании выйдут на 100%-е исполнение договорённостей, а также какие основные риски видит Россия для стабилизации нефтяного рынка. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.



По словам А.Новака, обсуждать вероятности продления сделки ОПЕК+ на весь 2019 год пока рано.



"Во-первых, пока слишком мало времени прошло с начала нового периода сделки. К тому же, на рынке в данный момент слишком много неопределённостей. Поэтому возможность продления сделки стоит обсуждать только в мае-июне, когда появится больше понимания по ситуации на рынке", - считает глава Минэнерго России.



При этом российские компании уже сейчас полностью придерживаются договорённостей в рамках ОПЕК+ о постепенном сокращении добычи.



"Более того, наши компании достаточно сильны с точки зрения аналитики и стратегии поведения на рынке, они, в принципе, сами видят все преимущества такой кооперации для стабилизации рынка", - добавил министр.



По его словам, обсудить с компаниями эффективность сделки Минэнерго планирует во II квартале этого года. И только затем у России появится взвешенное мнение о судьбе сделки, которое, в том числе, будет продиктовано ситуацией на мировом рынке, подчеркнул А.Новак.



По его словам, 100%-го исполнения сделки Россия планирует достигнуть к концу марта - началу апреля этого года.



Отвечая на вопрос, как повлияет на рынок ограничение экспорта нефти из Ирана, А.Новак отметил, что этот фактор на данный момент является главной неопределенностью для мирового рынка нефти.



"Эта одна из главных неопределённостей, влияние которой, при этом, на данный момент предсказать сложно. Если бы мы работали на свободном рынке, без санкций и искусственных влияний на него, то было бы существенно легче предвидеть такие вещи", - подчеркнул он.



В то же время, складывающаяся на данный момент цена на нефть вполне приемлема как для потребителей, так и производителей, считает министр.



"И колебание цены сейчас небольшое, что во многом говорит о том, что рынок на текущий момент достаточно сбалансирован, - заключил А.Новак.



"AK&M" от 18.03.2019