Добыча нефти в РФ в январе-феврале выросла на 3.6% до 91.2 млн т

Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ в январе-феврале 2019 года выросла на 3.6% до 91.2 млн т. Об этом говорится в сообщении Росстата.



В феврале добыча нефти увеличилась на 3.5% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 9.6%.





"AK&M" от 18.03.2019