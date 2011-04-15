Добыча газа в РФ в январе-феврале выросла на 4.5% до 116 млрд куб. м

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Добыча газа в РФ в январе-феврале 2019 года выросла на 4.5% до 116 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении Росстата.
Добыча природного газа в феврале в годовом выражении увеличилась на 4.7%.
Добыча попутного нефтяного газа за два месяца выросла на 5.2% до 15.2 млрд куб. м, в феврале в годовом исчислении - на 6%.
"AK&M" от 18.03.2019