Российский рынок акций существенно подрос

В понедельник, 18 марта, российский рынок акций с открытия торгов существенно подрос. Рублёвый индекс Мосбиржи в ходе торгов достиг 2483 пунктов, долларовый РТС перешагнул отметку 1200 пунктов и консолидировался в области 1212 п., прибавив около 1.3%. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой.



В отсутствие негативных новостей, связанных с новыми санкциями против РФ, инвесторы активизировали покупки. Полагаю, что на закрытие российские фондовые бенчмарки будут невдалеке от достигнутых отметок.



Внешний фон сегодня неоднозначен, но в целом инвесторы могут быть воодушевлены намерениями Китая снизить налоговую нагрузку для стимулирования экономики страны. ФРС США, заседание которой пройдет на этой неделе, как ожидает рынок, оставит без изменения базовую ставку, особенно в свете слабой пятничной статистики по промышленному производству за февраль.



Между тем инвесторы рассчитывают услышать от регулятора оптимистичный прогноз. Спрос на риск остается высоким. Нефть Brent торгуется около $67 за баррель в свете заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что вопрос о продлении сделки ОПЕК+ будет решаться ближе к июню, а не в апреле. Кардинальных изменений нефтяных котировок в ближайшее время не предвидится, нефть останется в своем среднесрочном диапазоне $65-68 за баррель.



Курс доллара США сегодня снизился под отметку 65 руб., чему способствовало несколько факторов, в числе которых отсутствие негатива из-за санкций в отношении России и налоговый период. В последнее время иностранные инвесторы предъявляют повышенный спрос на российский госдолг, что, вероятно, также оказывает заметную поддержку рублю. Тем не менее в свете сохраняющихся санкционных рисков потенциал роста курса рубля видится ограниченным, а само его укрепление может оказаться краткосрочным.



До конца дня курс доллара США, скорее всего, найдет равновесие вблизи 64.5. Прогнозируемый диапазон по курсу евро к рублю - 73-74.





"AK&M" от 18.03.2019