ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 19 марта, в размере 64.6694 руб. против 65.4201 руб. на 16 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



16.03.19 - 65.4201 руб.

15.03.19 - 65.4021 руб.

14.03.19 - 65.5890 руб.

13.03.19 - 65.7674 руб.

12.03.19 - 66.0763 руб.



















































































































































































"AK&M" от 19.03.2019