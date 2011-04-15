"Черкизово" планирует SPO

ПАО "Группа Черкизово" объявило о намерении провести предложение своих обыкновенных акций с листингом на Московской Бирже. Об этом говорится в сообщении компании.



Предложение предполагается как перезапуск "Черкизово" на публичных рынках акционерного капитала, что позволит инвесторам принять участие в росте и прибыльности ведущей продовольственной компании с одними из сильнейших брендов в курице и мясопереработке в России.



Предложение будет включать первичный и вторичный компоненты.

Первичный компонент будет состоять из 2916759 (6.6%) казначейских акций, находящихся во владении компании, и новых акций, которые, как ожидается, будут выпущены компанией после предложения в рамках дополнительного выпуска.



Предполагается, что существующие акционеры заключат соглашения с совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами и по условиям этих соглашений часть поступлений от предложения будет использована для приобретения новых акций, выпущенных компанией по цене, равной окончательной цене предложения.



Предполагается, что за счёт первичного компонента (включая дополнительный выпуск) компания получит общие первичные поступления в размере примерно $200 млн. Первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения.



Вторичный компонент будет состоять из акций, предлагаемых существующими акционерами компании. Количество акций, включенных в предложение, будет определено в ходе формирования книги заявок.



Предполагается, что после предложения и дополнительного выпуска доля акций в свободном обращении составит не менее 25%.



После предложения и дополнительного выпуска семья Михайловых планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения.



Ожидается, что после проведения предложения, для компании и продающих акционеров будет действовать ограничительный период на продажу акций компании продолжительностью 180 дней.



Акции внесены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской фондовой бирже как акции третьего уровня с торговым кодом GCHE. Компания собирается подать заявление в Московскую Биржу на перевод акций в первый уровень после предложения, при условии соблюдения соответствующих требований.



В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International, АО Sberbank CIB и филиал UBS AG в Лондоне.



В рамках предложения предусматривается предложение акций за пределами США, руководствуясь правилом S закона США о ценных бумагах от 1933 года в действующей редакции и в США среди определенных квалифицированных институциональных инвесторов, как это определено правилом 144А закона о ценных бумагах и руководствуясь этим правилом.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за 2018 год выросла в 2 раза до 12.004 млрд руб. с 5.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13.5% до 102.639 млрд руб. с 90.465 млрд руб., валовая прибыль - на 35.5% до 31.923 млрд руб. с 23.559 млрд руб., операционная прибыль - на 59.9% до 15.55 млрд руб. с 9.726 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 20.416 млрд руб. против 14.643 млрд руб. (+39.4%).



AK&M "Рынок слияний и поглощений"