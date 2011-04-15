Boeing работает над безопасностью полётов 737 MAX, Д.Мюленберг

Boeing работает над безопасностью полётов 737 MAX. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора Boeing Денниса Мюленберга, опубликованным на сайте компании.



"Основываясь на фактах аварии рейса Lion Air 610 и новых данных, которые становятся доступными из аварии рейса Ethiopian Airlines 302, мы принимаем меры для полного обеспечения безопасности 737 MAX", - говорится в заявлении.



"…Вскоре мы выпустим обновление программного обеспечения и соответствующую подготовку пилотов для 737 MAX, которые будут решать проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 Lion Air. Мы работаем в полном сотрудничестве с Федеральным авиационным управлением США, Министерством транспорта и Национальным Советом по безопасности на транспорте по всем вопросам, связанным как с авиакатастрофами Лайон Эйр, так и с авиакатастрофами Эфиопских авиалиний…", добавляется в заявлении.



"AK&M" от 19.03.2019