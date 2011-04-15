Роспотребнадзор за 2018 год получил 23 тыс. жалоб на финорганизации

В Роспотребнадзор и его территориальные органы по итогам 2018 года поступило порядка 23 тыс. обращений от потребителей, содержащих жалобы на организации, оказывающие финансовые услуги. Об этом говорится в сообщении ведомства.



При содействии Роспотребнадзора через суды потребителям финансовых услуг вернули более четверти миллиарда рублей.



Основным нарушением со стороны кредитных организаций при заключении договора является навязывание различного рода дополнительных платных услуг.



Со своей стороны Роспотребнадзор обращает внимание, что принуждение заключить договор о приобретении дополнительного платного "блага" помимо необходимой потребителю услуги (товара), в том числе путём введения в заблуждение о реальных свойствах навязанных услуг и товаров, а также отказ в заключении договора, не допускается.



По данным Роспотребнадзора, как правило, основные убытки потребителя связаны с навязанными предложениями подключиться к программе коллективного страхования, приобрести мнимые юридические, информационные и иные услуги.



Роспотребнадзор напоминает, если какие-либо возмездные услуги являются неотъемлемой частью кредитного продукта, то полная стоимость кредита должна отражать все расходы потребителя возмездные дополнительные услуги. При этом, банк обязан предложить потребителю возможность взять кредит без дополнительных услуг. Нарушение банком такой обязанности рассматривается Роспотребнадзором как обман потребителя.



Если потребителю навязывают дополнительные услуги, необходимо обратиться с претензией в адрес руководства кредитной организации. Возможно, нарушения являются самоуправством обслуживающего персонала и будут устранены добровольно.



"Если этого не произошло, рекомендуем обратиться с мотивированной жалобой на действия кредитной организации в Роспотребнадзор, приложив к ней необходимую переписку и документы", отмечает ведомтсво. Все обращения потребителей рассматриваются по существу и при наличии оснований проводятся соответствующие проверки. Виновные лица привлекаются к административной ответственности.



По итогам за 2018 год было выявлено порядка 3.5 тыс. нарушений прав потребителей со стороны финансовых организаций, более 1.5 тыс. раз кредитные и страховые компании привлекались к административной ответственности, в том числе, более 100 раз за обман потребителей.



За допущенные нарушения финансовые организации заплатили более 200 млн руб. штрафов. Специалисты службы 1.5 тыс. раз выходили в суды в целях дачи заключений. В защиту инвалидов и пожилых потребителей, обманутых при оказании финансовых услуг, был подан 171 иск.



"AK&M" от 19.03.2019