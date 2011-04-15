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19/03/2019
12:59

Банк "Уралсиб" приступил к выплате страхового возмещения вкладчикам Роскомснаббанка (Уфа)

ПАО "Банк Уралсиб" с 19 марта 2019 года приступил к приёму заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам коммерческого банка ПАО "Роскомснаббанк" (г. Уфа). Об этом говорится в сообщении банка.

Заявления от вкладчиков ПАО "Роскомснаббанк" будут приниматься по 19 марта 2020 года (включительно). Право на получение страхового возмещения имеют вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям, заключавшие с ПАО "Роскомснаббанк" договор банковского вклада или договор банковского счета. Выплата возмещения осуществляется в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) вкладчика за вычетом встречных требований к вкладчику, но не более 1.4 млн руб.

Банк "Уралсиб" (ИНН 0274062111) образован в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. До декабря 2001 года банк назывался "Республиканский инвестиционно-кредитный банк "БашКредитБанк". В сентябре 2006 года к нему были присоединены Автобанк-НИКойл, ИБГ "НИКойл", Брянский народный банк и Кузбассугольбанк. Банк "Уралсиб" является основным активом финансовой корпорации "Уралсиб".

Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за 9 месяцев 2018 года составила 6.6 млрд руб.

"AK&M" от 19.03.2019
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