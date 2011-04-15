Ещё семь предприятий РФ могут поставлять в Китай продукцию из мяса птицы

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Дополнительные семь российских предприятий получили право поставок в Китай продукции из мяса птицы. Об этом сообщил Россельхознадзор.
Соответствующий список размещён на официальном сайте Главного таможенного управления (ГТУ) Китая.
Таким образом, в настоящее время право поставок на китайский рынок имеют 30 российских предприятий.
"AK&M" от 19.03.2019