Ещё семь предприятий РФ могут поставлять в Китай продукцию из мяса птицы

Дополнительные семь российских предприятий получили право поставок в Китай продукции из мяса птицы. Об этом сообщил Россельхознадзор.



Соответствующий список размещён на официальном сайте Главного таможенного управления (ГТУ) Китая.



Таким образом, в настоящее время право поставок на китайский рынок имеют 30 российских предприятий.





"AK&M" от 19.03.2019