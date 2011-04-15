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19/03/2019
13:27

Росимущество не допустило реализацию имущества ФГУП "Птичное"

Росимущество добилось сохранения в федеральной собственности имущественного комплекса ФГУП Племенной птицеводческий завод "Птичное", ранее входившего в структуру Российской академии сельскохозяйственных наук. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Комплекс включает земельные участки на территории города Москвы общей площадью 432 га, земельные участки на территории Московской области площадью 4.9 тыс. га, объект культурного наследия "Усадьба Воскресенки", производственные здания и сооружения, технику и транспортные средства.

Предприятие с 1928 года осуществляло научно-исследовательские работы для внедрения в производство инновационных разработок, предприятие выступало экспериментальной базой научных учреждений Российской академии наук.

Арбитражным судом города Москвы в 2015 году "Птичное" признано банкротом.

Реализация имущественного комплекса предприятия в рамках процедур банкротства угрожала продовольственной безопасности РФ. В связи с этим Федеральное агентство по управлению государственным имуществом обратилось в суд с заявлением об исключении имущественного комплекса предприятия из конкурсной массы должника и передаче его агентству.

Арбитражный суд города Москвы отказал Росимуществу в удовлетворении заявленных требований, но апелляционный суд отменил судебный акт первой инстанции и удовлетворил иск агентства.

В марте 2019 года состоялось судебное заседание, на котором Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы конкурсного управляющего и кредиторов предприятия, оставив судебный акт в пользу Росимущества без изменения.

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