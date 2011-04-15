Основная часть теневых финансовых операций в 2018 году проводилась компаниями строительного сектора, ЦБ

Основная часть теневых финансовых операций в 2018 году проводилась компаниями строительного сектора (29%) и сферы услуг (кроме логистики - 21%). Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Затем следуют оптово-розничная торговля товарами промышленного назначения и оптово-розничная торговля товарами народного потребления (по 16%). Замыкают список производство - 12% и логистические услуги - 4%.



Данная оценка по итогам года публикуется впервые, она подготовлена на основе информации Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.







"AK&M" от 19.03.2019