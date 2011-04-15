Курс рубля приблизился к равновесному

Последние две торговые сессии на внутреннем валютном рынке отмечены заметным укреплением российской валюты - за два дня рубль отыграл 1.8%, пара доллар/рубль вчера опускалась в районе 64.15 руб. (минимумы с августа прошлого года). Об этом говорится в комментарии главного аналитика Отдела экономического и отраслевого анализа Департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаила Поддубского.



Каких-либо очевидных новостных драйверов для относительно резкого укрепления рубля в последние два торговых дня аналитики не наблюдали, но общий внешний фон оставался благоприятным. На текущий момент прослеживается консолидация нефтяных котировок на относительно высоких уровнях, сезонно сильный счет текущих операций, с запасом перекрывающий объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила, высокий спрос на российские гособлигации и приближение к традиционно повышенным мартовским налоговым выплатам (по нашей оценке в период с 25-28 марта российским компаниям предстоит уплатить около 1.75 трлн руб.).



Не менее важным фактором в укреплении рубля в последние дни мы считаем и общее локальное улучшение отношения инвесторов ко всей группе emerging markets - если российский рубль за последние два дня отыграл против доллара 1.8%, то бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд прибавили более менее сопоставимые 0.6-1.4%.



Согласно модели, при текущих ценах на нефть и макропоказателях относительно справедливыми в паре доллар/рубль мы считаем уровни в 63-64 руб./долл., соответственно в начале текущей недели пара практически достигла этих значений. О какой-либо масштабной недооценке рубля на текущих уровнях говорить уже не приходится. Более того, начиная с середины второго квартала сезонное ухудшение счета текущих операций может приводить к более сильному влиянию на курс бюджетного правила, а в случае новой волны обострения санкционных рисков в любой момент российская валюта может вновь оказаться под заметным давлением.



На ближайшие дни в паре доллар/рубль можно ориентироваться на диапазон 64-65 руб./долл. Заседание Федрезерва, итоги которого будут опубликованы в среду, может задать дальнейший тон торгов для всей группы валют EM.





"AK&M" от 19.03.2019