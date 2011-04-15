ФСБ разъяснила правила выезда несовершеннолетних детей за границу. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Так, в случае выезда из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ совместно с одним из родителей согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется.



В случае если несовершеннолетний гражданин России выезжает из РФ без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного из названных лиц (оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом согласие от второго родителя также не требуется.



Согласно разъяснению Минюста России срок действия нотариального согласия в соответствии со статьей 190 части первой Гражданского кодекса РФ определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить - совершеннолетие, окончание срока действия паспорта или визы и так далее.



Поэтому нотариально заверенное согласие на выезд из РФ может быть выписано один раз вплоть до достижения ребенком совершеннолетия, при условии посещения им одних и тех же стран, указанных в этом согласии.



ФСБ просит обратить внимание на то, что в согласии обязательно должны быть указаны названия государств, которые ребенок намерен посетить. При этом названия сообществ, типа "страны Евросоюза", "страны СНГ" и так далее не допускаются.



Согласие родителей, оформленное нотариусом иностранного государства, должно содержать перевод на русский язык и быть соответствующим образом легализовано путем заверения его консульским загранучреждением МИД России или проставлением апостиля, предусмотренного Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года.



Для въезда в РФ несовершеннолетнего российского гражданина оформление нотариально удостоверенного согласия не требуется, так как гражданин РФ не может быть лишен права на въезд в РФ.



Кроме того, внесение сведений о детях в паспорт (биометрический), удостоверяющий личность родителя не дает права ребенку на выезд за пределы территории РФ без своего документа, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ.



Вместе с тем, выезд из РФ несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их родителей старого образца (не биометрические), осуществляется по срокам действия этих документов, без необходимости оформления для ребенка отдельного паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ.



Также отмечается, что в случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ, вопрос о возможности его выезда из РФ разрешается в судебном порядке. В Пограничной службе ФСБ России имеется информация о несовершеннолетних гражданах, которым временно ограничен выезд из РФ, поступающая из ФМС России. При выявлении таких детей в пунктах пропуска, они через государственную границу не пропускаются.



Одновременно, ФСБ России отмечает, что родители, отправляющие своих несовершеннолетних детей за границу, во избежание конфликтных ситуаций в пунктах пропуска, должны заранее сами удостовериться в отсутствии у ребенка временного ограничения на выезд из РФ. Уточнить такую информацию можно как у второго родителя, так и в ФМС России.



Для выезда из РФ в Республику Казахстан, Республику Беларусь, Киргизскую Республику, Республику Абхазия, Республику Южная Осетия и Украину для детей в возрасте до 14 лет в качестве документа на право пересечения государственной границы предусмотрено свидетельство о рождении с указанием принадлежности к гражданству РФ (с вкладышем или отметкой).



Вместе с тем, Правительством Украины принято решение о приостановлении с 1 марта 2015 года действия пунктов 1 и 5 перечня документов граждан РФ, определенного соглашением между Правительством РФ и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан РФ и Украины, заключенного 16 января 1997 года, в части возможности выезжать, следовать транзитом, пребывать и перемешаться по территории Украины на основании паспорта гражданина РФ либо свидетельства о рождении (для детей возраста до 14 лет) с указанием принадлежности к гражданству РФ.



Напомним, порядок выезда из РФ несовершеннолетних граждан РФ регламентирован положениями статьи 20 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".



В соответствии с положениями статьи указанной статьи несовершеннолетний гражданин РФ, как правило, выезжает из РФ, совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.



Принадлежность к гражданству РФ, может быть подтверждена свидетельством о рождении с внесенными в него сведениями о гражданстве РФ родителей (усыновителей).



"AK&M" от 19.03.2019