РЖД видят готовность частных инвесторов вкладывать в строительство железных дорог

ОАО "РЖД" видит готовность частных инвесторов вкладывать в строительство железных дорог. Об этом говорится в материалах компании.



"Инвестиции в инфраструктуру привлекательны для инвесторов главным образом потому, что они могут приносить стабильную и предсказуемую прибыль в долгосрочной перспективе", заявил цитируемый в сообщении первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов во время стратегической сессии Международного железнодорожного конгресса в Вене в понедельник.



"Финансирование развития инфраструктуры за счёт частных средств должно играть все более важную роль в будущем. Уже сейчас мы видим, что инвесторы готовы вкладывать средства в строительство стратегической инфраструктуры, включая железнодорожные проекты. Тем не менее, в 2018 году почти $130 млрд, которые были выделены инвесторами на инфраструктуру, не нашли объектов для инвестиции, потому что предлагаемые проекты просто не предусматривали подобных схем финансирования", - сказал он.



По словам В.Михайлова, такой спрос со стороны инвестиционного сообщества подталкивает инфраструктурные компании сделать все от них зависящее, чтобы было достаточное количество хорошо проработанных проектов.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 19.03.2019