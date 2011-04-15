Экспорт продукции АПК из ДФО увеличится в 1.6 раз до $5.9 млрд к 2024 году, Д.Патрушев

Экспорт продукции АПК из ДФО увеличится в 1.6 раз до $5.9 млрд к 2024 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, говорится в сообщении Минсельхоза.



По его словам, Дальний Восток лидирует по добыче водных биоресурсов в России и поставкам рыбы и морепродуктов за рубеж. Согласно прогнозам Минсельхоза, именно эта категория к 2024 году выйдет на третью позицию в российском сельхозэкспорте с общей суммой в $8.5 млрд, что отводит особую роль Дальневосточному федеральному округу в решении общей задачи по наращиванию экспорта продукции АПК.



"Как известно, Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн обеспечивает до 70% общероссийской добычи водных биоресурсов в морских водах. Мы считаем, что к 2024 году округ увеличит общий экспорт в 1.6 раза: с нынешних $3.8 млрд до $5.9 млрд. На сегодняшний день основная экспортная позиция округа приносит $3.3 млрд долларов - это 87% экспорта ДФО", - сообщил глава Минсельхоза России.



Среди прочей продукции с высоким экспортным потенциалом была отмечена соя и продукты ее переработки. Округ входит в число лидеров в нашей стране по производству этой культуры. Также немаловажную роль в этом вопросе играет выгодное стратегическое расположение ДФО - близость к Китаю, где российские соевые бобы пользуются большим спросом, открывает широкие экспортные возможности. В 2018 году поставки этой продукции из ДФО выросли почти в два раза по сравнению с предыдущим годом и составили $242.8 млн.



"AK&M" от 19.03.2019