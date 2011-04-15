Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 марта

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Банк России установил на 20 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.6456
1 Азербайджанский манат 37.9114
100 Армянских драмов 13.1999
1 Белорусский рубль 30.5557
1 Болгарский лев 37.3413
1 Бразильский реал 16.9603
100 Венгерских форинтов 23.2854
1000 Вон Республики Корея 56.8696
10 Гонконгских долларов 81.9311
10 Датских крон 97.8737
1 Доллар США 64.3167
1 Евро 72.9995
100 Индийских рупий 93.5992
100 Казахстанских тенге 17.0905
1 Канадский доллар 48.2496
100 Киргизских сомов 91.9408
10 Китайских юаней 95.7792
10 Молдавских леев 37.2634
1 Новый туркменский манат 18.4025
10 Норвежских крон 75.3132
1 Польский злотый 17.0335
1 Румынский лей 15.3537
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.6523
1 Сингапурский доллар 47.6173
10 Таджикских сомони 68.1501
1 Турецкая лира 11.7604
10000 Узбекских сумов 76.7913
10 Украинских гривен 23.6787
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.3225
10 Чешских крон 28.5332
10 Шведских крон 69.7374
1 Швейцарский франк 64.2974
10 Южноафриканских рэндов 44.6086
100 Японских иен 57.8050
"AK&M" от 19.03.2019