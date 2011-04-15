Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 марта

Банк России установил на 20 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.6456

1 Азербайджанский манат 37.9114

100 Армянских драмов 13.1999

1 Белорусский рубль 30.5557

1 Болгарский лев 37.3413

1 Бразильский реал 16.9603

100 Венгерских форинтов 23.2854

1000 Вон Республики Корея 56.8696

10 Гонконгских долларов 81.9311

10 Датских крон 97.8737

1 Доллар США 64.3167

1 Евро 72.9995

100 Индийских рупий 93.5992

100 Казахстанских тенге 17.0905

1 Канадский доллар 48.2496

100 Киргизских сомов 91.9408

10 Китайских юаней 95.7792

10 Молдавских леев 37.2634

1 Новый туркменский манат 18.4025

10 Норвежских крон 75.3132

1 Польский злотый 17.0335

1 Румынский лей 15.3537

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.6523

1 Сингапурский доллар 47.6173

10 Таджикских сомони 68.1501

1 Турецкая лира 11.7604

10000 Узбекских сумов 76.7913

10 Украинских гривен 23.6787

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.3225

10 Чешских крон 28.5332

10 Шведских крон 69.7374

1 Швейцарский франк 64.2974

10 Южноафриканских рэндов 44.6086

100 Японских иен 57.8050

"AK&M" от 19.03.2019