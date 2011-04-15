Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/03/2019
14:02

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 марта

Банк России установил на 20 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 45.6456
1 Азербайджанский манат 37.9114
100 Армянских драмов 13.1999
1 Белорусский рубль 30.5557
1 Болгарский лев 37.3413
1 Бразильский реал 16.9603
100 Венгерских форинтов 23.2854
1000 Вон Республики Корея 56.8696
10 Гонконгских долларов 81.9311
10 Датских крон 97.8737
1 Доллар США 64.3167
1 Евро 72.9995
100 Индийских рупий 93.5992
100 Казахстанских тенге 17.0905
1 Канадский доллар 48.2496
100 Киргизских сомов 91.9408
10 Китайских юаней 95.7792
10 Молдавских леев 37.2634
1 Новый туркменский манат 18.4025
10 Норвежских крон 75.3132
1 Польский злотый 17.0335
1 Румынский лей 15.3537
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.6523
1 Сингапурский доллар 47.6173
10 Таджикских сомони 68.1501
1 Турецкая лира 11.7604
10000 Узбекских сумов 76.7913
10 Украинских гривен 23.6787
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.3225
10 Чешских крон 28.5332
10 Шведских крон 69.7374
1 Швейцарский франк 64.2974
10 Южноафриканских рэндов 44.6086
100 Японских иен 57.8050

"AK&M" от 19.03.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100