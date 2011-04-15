Банк России на 20 марта понизил курс евро к рублю более чем на 36 копеек до 72.9995 руб., курс доллара США - более чем на 35 копеек до 64.3167 руб.

Банк России на 20 марта понизил официальный курс евро к рублю более чем на 36 копеек до 72.9995 руб. с 73.3610 руб., курс доллара США - более чем на 35 копеек до 64.3167 руб. с 64.6694 руб. 19 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 20 марта уменьшилась почти на 36 копеек (-0.52%) до 68.2240 руб. с 68.5807 руб. 19 марта.







"AK&M" от 19.03.2019