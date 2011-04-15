Правительство внесло в Госдуму законопроект, изменяющий порядок распределения квот добычи крабов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, изменяющий порядок распределения квот добычи крабов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проект поправок в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" предусматривает распределение 50% объёма квот добычи крабов путём проведения аукциона в электронной форме. Предлагается ввести новый вид квот добычи водных биологических ресурсов - квоты добычи крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Такие квоты будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона.



В настоящее время квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе крабов, в основном распределяются по "историческому принципу", который был заложен в начале 2000-х годов (2003 год), сообщает кабинет министров.



Добыча крабов является стабильно прибыльной и имеет достаточную для создания финансовых резервов рентабельность (70%). Продукция из крабов пользуется устойчивым спросом на международном и российском рынках. Вместе с тем федеральный бюджет получает за право пользования этим федеральным ресурсом лишь малую часть. В соответствии с Налоговым кодексом, ставки сбора за различные виды крабов установлены от 8 тыс. руб. до 35 тыс. руб. за тонну. При этом основная часть пользователей применяет при уплате сборов льготную ставку в размере 15% установленной ставки, подчеркивается в сообщении.







"AK&M" от 19.03.2019