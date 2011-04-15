В Новой Москве проложат более 300 км газопровода к 2030 году. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Как заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, потребление природного газа в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) вырастет в несколько раз - до 2.3 млрд куб. м.



"Для этого необходимо переустроить систему газораспределения и построить более 300 км газопроводов к 2030 году. На новую газопроводную сеть планируется направить около 17 млрд руб., при этом около 90 млн уже выделено на газификацию садовых некоммерческих товариществ. Масштабный проект будет финансироваться как за счет бюджета города, так и на средства инвесторов", - сказал В.Жидкин.



Он добавил, что трубы газопроводной системы также заблаговременно меняют в рамках региональной программы капитального ремонта.



"Один из важных аспектов эксплуатации систем газоснабжения - безопасность. Для этого разработаны нормативы обеспечения безопасности при прокладке газовых трубопроводов в ТиНАО, сформированы требования к эксплуатации объектов магистральных газопроводов в населенных пунктах. Уделили внимание безопасности персонала, населения и окружающей среды", - подчеркнул В.Жидкин.



По его словам, развитие газораспределительной системы определяется генеральной схемой газоснабжения Москвы с учётом присоединённых территорий.



"AK&M" от 19.03.2019