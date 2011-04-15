Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума приняла во втором чтении проект поправок в закон "О государственной социальной помощи", предполагающий индексацию пенсий сверх прожиточного минимума. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект устанавливает, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.



Закон планируется принять в третьем чтении на этой неделе. Перерасчёт коснётся пенсий, начисленных с 1 января 2019 года.





"AK&M" от 19.03.2019