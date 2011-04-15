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19/03/2019
15:09

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Счётной палаты

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Счётной палаты. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Принятие этих поправок даст возможность Счётной палате проводить аудит дочерних предприятий госкомпаний и госкорпораций, а также иных компаний, получающих субсидии из федерального бюджета.

Председатель СП Алексей Кудрин подчеркнул, что данная поправка расширяет полномочия Счётной палаты по проверке использования бюджетных средств не только в головных компаниях госкорпораций, но и в "дочерних", даже если это несколько уровней "дочерних" предприятий.

Это позволит расширить государственный контроль за использованием бюджетных средств, полагает А.Кудрин.

Также, по его словам, законопроект позволит "проверять деньги, проходящие через уровень субъекта Федерации, муниципальный уровень".

"И третья часть поправки касается использования таких же субсидий для других негосударственных учреждений", - добавил А.Кудрин.

Также предусматриваются полномочия Счётной палаты осуществлять внешний аудит в отношении юридических лиц в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.


"AK&M" от 19.03.2019
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