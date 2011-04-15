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19/03/2019
15:13

Госдума приняла в первом чтении законопроект о муниципальных округах

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", предлагающий дополнить перечень видов муниципальных образований муниципальным округом. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Под этим определением будет пониматься три и более объединённых общей территорией населённых пункта, не являющиеся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно или через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ. Как отмечается в пояснительной записке, это делается для дополнительного обеспечения вариативности подходов к осуществлению местного самоуправления с учётом особенностей территорий.

Предполагается уточнить понятие городского округа. Так, не менее двух третей населения такого муниципального образования должно проживать в городах или иных городских населённых пунктах.

"Новый вид муниципального образования не является противопоставлением городскому округу, поскольку допускает возможность вхождения в его состав городов, в которых концентрируются бюджетообразующие ресурсы, - подчёркивается в пояснительной записке.


"AK&M" от 19.03.2019
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