Пассажиры, пострадавшие при ДТП в Тамбовской области, могут получить страховые выплаты в ЧСК

Гражданская ответственность перевозчика, которому принадлежит маршрутный автобус, попавший в ДТП 16 марта в Тамбовской области, застрахована в ОАО "ЧСК" - входит в Группу компаний "Ингосстрах". Об этом говорится в сообщении ЧСК.



По информации СМИ, вечером 16 марта в Сампурском районе Тамбовской области перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Камышин - Москва". В результате ДТП пострадали пять пассажиров, четверо из них госпитализированы.



Гражданская ответственность перевозчика застрахована в ОАО "ЧСК" по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Срок действия договора - с 14.03.2019 по 13.03.2020.



Согласно действующему законодательству выплаты по ОСГОП составляют 2.025 млн руб. на случай гибели пассажира, до 2 млн руб. - на случай причинения вреда здоровью и до 23 тыс. руб. - на случай причинения вреда имуществу. Федеральный закон об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на всех перевозчиков пассажиров, кроме легкового такси.



ОАО "ЧСК" - универсальный российский страховщик, работающий на рынке страхования и перестрахования с 26 октября 1994 года.



В соответствии с лицензиями Центрального Банка Российской Федерации ОАО "ЧСК" реализует более 50 страховых продуктов, предназначенных как для физических, так и юридических лиц. Компания имеет широкую региональную сеть в различных городах Российской Федерации.







"AK&M" от 19.03.2019