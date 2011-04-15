Во Франции проходит общенациональная забастовка авиадиспетчеров

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Во Франции 19-20 марта проходит общенациональная забастовка авиадиспетчеров. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ в своём Твиттере.
В этой связи ожидаются изменения в расписании рейсов и сбои в работе аэропортов по всей стране.
"AK&M" от 19.03.2019