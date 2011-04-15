Кувейт отменил запрет на поставки продукции птицеводства из РФ

Высший комитет по пищевой безопасности Кувейта принял решение об отмене запрета на поставки продукции птицеводства в Кувейт со всей территории РФ, за исключением Ростовской области. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.



Это решение было принято на основании информации, предоставленной Россельхознадзором в ходе состоявшихся 4-5 марта консультаций, а также официально предоставленных ранее материалов.



Экспорт мяса птицы может начаться незамедлительно с предприятий, аттестованных для поставок птицеводческой продукции в Объединённые Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия.



Список таких предприятий размещён на официальном сайте службы. В настоящее время этот перечень насчитывает семь предприятий по производству мяса птицы и готовой продукции из мяса птицы.





"AK&M" от 19.03.2019