Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/03/2019
17:18

Кувейт отменил запрет на поставки продукции птицеводства из РФ

Высший комитет по пищевой безопасности Кувейта принял решение об отмене запрета на поставки продукции птицеводства в Кувейт со всей территории РФ, за исключением Ростовской области. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Это решение было принято на основании информации, предоставленной Россельхознадзором в ходе состоявшихся 4-5 марта консультаций, а также официально предоставленных ранее материалов.

Экспорт мяса птицы может начаться незамедлительно с предприятий, аттестованных для поставок птицеводческой продукции в Объединённые Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия.

Список таких предприятий размещён на официальном сайте службы. В настоящее время этот перечень насчитывает семь предприятий по производству мяса птицы и готовой продукции из мяса птицы.


"AK&M" от 19.03.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100