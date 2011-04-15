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19/03/2019
17:16

Четыре ТПУ появятся на МЖД

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) появятся на базе четырех остановочных пунктов новой железнодорожной ветки, которая соединит Киевское и Смоленское направления, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится в материалах Стройкомплекса.

По её словам, ТПУ будут сформированы на базе станций новой железнодорожной ветки длиной около 10 км.

"Здесь появятся остановочные пункты Кутузово, Камушки, Ермакова Роща и Беговая. Они позволят пассажирам делать комфортные пересадки на четыре вида транспорта: электрички радиальных направлений железной дороги, метро, поезда Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, а именно МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожный", - сказала Ю.Княжевская.

Она отметила, что проект строительства соединительной ветви Киевского и Смоленского ж/д направлений разрабатывает ОАО "РЖД". Планированием развития прилегающих территорий занимается Москомархитектура.

"На станции МЖД Кутузово можно будет сделать пересадку на станцию метро "Кутузовская" и одноименную станцию МЦК, а со станции Камушки - на станцию Тестовская Смоленского ж/д направления, станции метро "Деловой центр" и "Шелепиха", а также на одноименные станции МЦК. Кроме того, все станции новой ветки станут частью МЦД-4, а Камушки и Беговая - частью МЦД-1", - пояснила Ю.Княжевская.

На Белорусском направлении железной дороги начали строить станцию "Славянский бульвар", где пройдет МЦД-1 "Одинцово - Лобня". Благодаря теплому переходу между ними пассажиры смогут пересесть с одноименной станции метро на МЦД не выходя на улицу.

Завершить строительство платформы планируют к запуску первых двух диаметров в конце 2019 - начале 2020 года.

Напомним "МЦД-1" и "МЦД-2" запустят в конце 2019 - начале 2020 года. По ним будут ходить новые поезда городского типа "Иволга". График работы МЦД будет как в метро - с 05:30 до 01:00.

Для интеграции диаметров с остальным городским транспортом разработана билетная система. Проезд можно будет оплатить по карте "Тройка".

С МЦД-1 организуют пересадку на 12 станций метро, две станции МЦК и шесть радиальных направлений железной дороги.

На маршруте МЦД-2 от Нахабино до Подольска появится 13 пересадок на метро, семь радиальных ж/д направлений и две станции МЦК.

Центральные диаметры свяжут направления Московской железной дороги, ветки метро и Московское центральное кольцо. Пассажиры, в том числе из подмосковных городов, смогут пересечь столицу за 40 минут.

"AK&M" от 19.03.2019
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