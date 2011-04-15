Коммунарскую линию метро начнут строить в 2019 году

Строительство Коммунарской линии метро планируется завершить в 2022-2023 годах, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Уже до конца этого года мы приступим к строительству Коммунарской линии метро на участке от станции "Улица Новаторов" до "Коммунарки", - сказал А.Бочкарев.



По его словам, запуск новой линии столичной подземки состоится в 2022-2023 годах.



"Она будет подземной, за исключением будущего радиуса до Троицка, который может быть частично надземным. Его строительство начнется позднее", - пояснил глава Департамента.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что скоро объявят подрядчика строительства новой радиальной линии от станции Московского центрального кольца (МЦК) "Крымская" до Троицка.



"В течение ближайшего месяца мы выберем подрядчика и через месяц начнем работы", - сказал М.Хуснуллин.



Он подчеркнул, что это самая протяженная из новых строящихся радиальных линий метро. Ее длина составит 30 км.



"Новый радиус свяжет станцию МЦК "Крымская", дойдет до станции "Улица Новаторов" на Большой кольцевой линии, протянется до территории административно-делового центра в Коммунарке и далее до Троицка", - уточнил М.Хуснуллин.



По его словам, новая линия существенно разгрузит действующую Сокольническую ветку метро и крупные дороги на юге и юго-западе столицы.



"AK&M" от 19.03.2019