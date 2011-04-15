ФСК ЕЭС озвучила итоги M&A за 2018 год.

Как говорится в материалах компании, в июне 2018 года советом директоров принято решение о продаже принадлежавшего ПАО "ФСК ЕЭС" 10% пакета акций ПАО "Интер РАО".



В декабре 2018 года советом директоров одобрена сделка по обмену активами с компанией "ДВЭУК".



ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ИНН 4716016979) является оператором и владельцем российской Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Компания эксплуатирует 143.6 тыс. км линий электропередачи, 946 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью 347.3 ГВА и является крупнейшей в мире электросетевой компанией по протяжённости линий электропередачи и трансформаторной мощности 220 кВ и выше. Во исполнение указа президента РФ от 14 июня 2013 года в качестве взноса в уставный капитал ПАО "Российские сети" передан принадлежащий РФ 80.13%-ный пакет акций ПАО "ФСК ЕЭС", что позволило завершить ключевой этап структурных преобразований системы управления магистральными и распределительными электрическими сетевыми активами.



Чистая прибыль ПАО ФСК ЕЭС по РСБУ за 2018 год выросла на 32.6% до 56.187 млрд руб. с 42.362 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.2% до 240.294 млрд руб. с 215.999 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 128.983 млрд руб., что на 313 млн руб. или на 0.2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Прибыль ФСК ЕЭС по МСФО за 2018 год выросла на 5.7% до 92.8 млрд руб. с 87.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.9% до 254 млрд руб. с 242.2 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 3.2% до 133.6 млрд руб. со 129.5 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 19.03.2019