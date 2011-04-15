Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, за 2018 год по МСФО упала на 87.8% до 6.8 млрд руб. с 56 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка выросла на 8.4% до 480.3 млрд руб. с 442.9 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 22.9% до 220.9 млрд руб. со 179.8 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, за IV квартал 2018 года выросла на 30.2% до 14.2 млрд руб. с 10.9 млрд руб. годом ранее, выручка - на 11.3% до 130.1 млрд руб. со 116.8 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 23% до 55.6 млрд руб. с 45.2 млрд руб.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).





"AK&M" от 19.03.2019