В Госдуму внесён законопроект о мерах поддержки муниципальных телеканалов

Группа депутатов во главе с председателем Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным, а также ряд членов Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, которым устанавливается обязанность операторов кабельных сетей обеспечивать трансляции муниципальных телеканалов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Л.Левин подчеркнул, что закрепление 22-й кнопки за городскими телеканалами позволит упростить им условия работы и, как следствие, сохранить сотни творческих коллективов.





"AK&M" от 19.03.2019