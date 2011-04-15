МТС озвучили итоги M&A за 2018 год и начало 2019 года.

Как говорится в отчёте компании, в январе и феврале компания приобрела двух ведущих российских билетных операторов на рынке культурно- развлекательных мероприятий - 100% в ООО "МДТЗК" (бренд Ticketland.ru) за 3.25 млрд руб. с учетом долга и 78.2% долю в компании Cubichall - единственном участнике ООО "Культурная служба" (бренд "Пономиналу.ру"). Компания "Культурная служба" была оценена в 495 млн руб., включая чистый долг. Сделки, нацеленные на диверсификацию бизнеса, позволят МТС занять ведущие позиции на перспективном рынке продаж билетов в театры, на концерты, мюзиклы и фестивали, а также предложить абонентам сервис покупки электронных билетов с его интеграцией в программу лояльности и экосистему мобильных приложений МТС.



В июле МТС приобрели через свою 100-процентную дочернюю компанию Mobile TeleSystems B.V. 28.63% акций ПАО "МТС-Банк" за 8.27 млрд руб. у ПАО АФК "Система". В результате сделки доля МТС в капитале банка выросла до 55.24% с 26.61%. В феврале 2019 года МТС увеличили свою долю до 94.72% в результате покупки дополнительных 39.48% акций МТС Банк. Сделка должна упростить взаимодействие между МТС и МТС Банком, усилить синергию телекоммуникационных и банковских продуктов, ускорить процесс принятия решений, сократить время вывода на рынок новых цифровых финансовых продуктов и увеличить охват банка за счет возможностей розничной сети МТС.



В сентябре компания приобрела за 8.9 млрд руб. (с учетом долга) у группы частных инвесторов 100% уставного капитала ООО "Авантаж", владеющего одним из крупнейших в России по количеству стойко- мест центром обработки данных (ЦОД) в Лыткарино Московской области. Приобретенный ЦОД стал десятым в федеральной сети дата-центров МТС, которые расположены в крупных российских городах.



В сентябре МТС стали владельцем 13.7% акций компании Youdo Web Technologies Limited (Кипр), владеющей одним из крупнейших российских онлайн-сервисов по поиску исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач Youdo.com. Стоимость сделки составила $12 млн (824 млн руб.). Онлайн-сервис Youdo является лидером на рынке объявлений и заявок на выполнение работ по уборке, ремонту, грузоперевозкам, курьерской доставке и другим услугам в сегментах С2С и В2В.



В январе 2019 года МТС приобрела за 2.491 млрд руб. (с учетом чистого долга) 100% долей ООО "ИТ-Град 1 Клауд", объединяющего облачные активы группы компаний "ИТ-Град", одного из крупнейших облачных провайдеров на российском рынке IaaS. Сделка расширит компетенции МТС в облачном бизнесе и повысит эффективность бизнеса провайдера #CloudМТС.



В феврале 2019 года МТС продала 18.69% в Ozon Holdings за 7.9 млрд руб. Начиная с 2014 года МТС инвестировали в развитие Ozon Holdings Limited (бренд OZON) 5.9 млрд руб. Выход из капитала Ozon обусловлен тем, что текущая акционерная структура интернет-ритейлера не позволяет МТС нарастить долю в активе до контрольной в ближайшей перспективе, что осложняет возможность интеграции сервисов Ozon в экосистему МТС.



Кроме того, 2 июля МТС одобрили программу выкупа обыкновенных акций компании, в том числе в форме американских депозитарных расписок (АДР), на открытом рынке на сумму не более 30 млрд руб. сроком на два года, что включает средства, затраченные на приобретение акций компании у "Системы Финанс". Обратный выкуп реализуется через 100%-ую дочернюю компанию ООО "Бастион". В IV квартале 2018 года "Бастион" приобрел 29729484 обыкновенных акций МТС (включая АДР), что составляет 1.49% от уставного капитала МТС. В общей сложности с момента запуска программы обратного выпуска акций, "Бастион" приобрел 77596743 обыкновенных акций (включая АДР), что составляет 3.88% от уставного капитала, выпущенного МТС. Сделка включает обыкновенные акции, приобретенные у "Системы Финанс".



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 19.03.2019