Президент Казахстана Н.Назарбаев ушёл в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Об этом он заявил в эфире республиканских телеканалов.



Обязанности президента республики до выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.



Н.Назарбаеву в текущем году исполнится 79 лет. Он занимал пост президента 30 лет.





"AK&M" от 19.03.2019