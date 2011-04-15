Президент Казахстана Н.Назарбаев ушёл в отставку

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Об этом он заявил в эфире республиканских телеканалов.
Обязанности президента республики до выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.
Н.Назарбаеву в текущем году исполнится 79 лет. Он занимал пост президента 30 лет.
"AK&M" от 19.03.2019