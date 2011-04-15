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19/03/2019
18:22

Реконструкция Каховской линии метро начнётся в этом году

Каховскую ветку метро для включения её в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) начнут реконструировать до конца 2019 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

Он пояснил, что линия за годы эксплуатации устарела, инженерные системы требуют полной замены.

Каховская - самая короткая линия столичной подземки, её длина составляет 3.3 км. В состав этой ветки входят три станции: "Каширская", "Варшавская" и "Каховская". Линия будет интегрирована в БКЛ в составе участка "Проспект Вернадского - Каховская".

Напомним, Большая кольцевая линия метро станет самым длинным кольцевым радиусом подземки в мире длиной 70 км с 31 станцией.

Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца.

Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на радиальные линии метро, 4 - на Московское центральное кольцо, 5 - на первые Московские центральные диаметры и 11 - на радиальные линии железной дороги.

Первый участок Большого кольца на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года. Здесь разместилось пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская, "ЦСКА" и "Петровский парк".

В декабре 2018 года открылась ещё одна станция Большого кольца метро "Савёловская".

Работы по проектированию и строительству развернуты на всех участках БКЛ. Сейчас на Большом кольце работает 18 тоннелепроходческих щитов.

"AK&M" от 19.03.2019
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