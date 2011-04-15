Авиакомпания "Аврора" вводит единый тариф для Сахалина

Авиакомпания "Аврора", входящая в Группу "Аэрофлот", сообщила о введении единого тарифа для всех категорий пассажиров при полётах внутри Сахалинской области, независимо от регистрации граждан. Об этом говорится в материалах компании.



Так, стоимость билета в одну сторону по маршрутам Южно-Сахалинск - Южно-Курильск и Южно-Сахалинск - Курильск составит 5.95 тыс. руб., а по маршруту Южно-Сахалинск - Оха - 6.95 тыс. руб. Данным тарифом могут воспользоваться как граждане, имеющие постоянную регистрацию в Сахалинской области, так и гости островной столицы и Курильских островов. Данные рейсы являются субсидированными и тарифы на них определены постановлением правительства Сахалинской области.



Продажа билетов по маршрутам Южно-Сахалинск - Оха, Южно-Сахалинск - Курильск и Южно-Сахалинск - Южно-Курильск по "единым" тарифам будет открыта с 19 марта 2019 года, а совершить полёт по единым тарифам уже можно будет с началом действия летнего расписания - с 1 апреля 2019 года.



Пассажиры, которые приобрели билеты на вышеуказанные рейсы по ранее действовавшим тарифам, могут обратиться в места продажи билетов на рейсы авиакомпании для возвращения разницы стоимости авиабилетов.



Рейсы на Курильские острова, в Курильск и в Южно-Курильск, на север Сахалина, в город Оху, авиакомпанией "Аврора" будут выполняться ежедневно на воздушных судах DHC-8.



Авиакомпания "Аврора" планирует в летнем расписании ввести ещё два социально значимых рейса: Южно-Сахалинск - Шахтерск и Южно-Сахалинск - Ноглики. По данным направлениям требуется изменение порядка субсидирования. Но уже известно, что стоимость билета в одну сторону из Южно-Сахалинска в Шахтерск составит 2 тыс. руб., в Ноглики - 4.95 тыс. руб. Как только аэропорты Шахтерска и Ноглики подтвердят готовность принимать самолёты "Авроры", данные рейсы будут введены в расписание и открыта продажа.



АО "Авиакомпания "Аврора"" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 году по поручению Правительства РФ. Входит в группу компаний "Аэрофлот".



В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6. "Аврора" обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA.



На регулярной основе компания выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления Авиакомпании представлены маршрутами в города: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Нерюнгри. Также самолёты Авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и Приморском крае.



Пассажиропоток "Авроры" за 2018 год вырос на 5% более чем до 1.622 млн по сравнению с годом ранее. На внутренних линиях пассажиропоток составил 1.218 млн, на международных - 404.612 тыс. Авиакомпания выполнила 24.37 тыс. рейсов, из них на внутренних воздушных линиях было выполнено 18.875 тыс. рейсов и на международных направлениях - 5.495 тыс. рейсов. Пассажирооборот составил 2.493 млрд пассажирокилометров, что на 5% больше, чем в 2017 году. Производственный налёт достиг показателя в 45.663 тыс. часов. Почты и груза в 2018 году было перевезено 8.348 тыс. т.



"AK&M" от 19.03.2019