Определены первые 19 городов-пилотов проекта "Умный город", сообщает Минстрой.



Трёхсторонние соглашения между Минстроем, субъектами и городами о реализации проекта "Умный город" подписали 19 городов из 11 регионов страны.



В число первых пилотов проекта вошли Калуга, Великий Новгород, Пермь, Рязань, Ставрополь, Ульяновск, Челябинск, Чебоксары и другие.



Ведомственный проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году в пилотном режиме, а начиная с 2019 года стал обязательным в рамках сразу двух нацпроектов – "Жильё и городская среда" и "Цифровая экономика".



"AK&M" от 19.03.2019