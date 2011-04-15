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19/03/2019
19:06

Определены первые 19 городов-пилотов проекта "Умный город"

Определены первые 19 городов-пилотов проекта "Умный город", сообщает Минстрой.

Трёхсторонние соглашения между Минстроем, субъектами и городами о реализации проекта "Умный город" подписали 19 городов из 11 регионов страны.

В число первых пилотов проекта вошли Калуга, Великий Новгород, Пермь, Рязань, Ставрополь, Ульяновск, Челябинск, Чебоксары и другие.

Ведомственный проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году в пилотном режиме, а начиная с 2019 года стал обязательным в рамках сразу двух нацпроектов – "Жильё и городская среда" и "Цифровая экономика".

"AK&M" от 19.03.2019
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