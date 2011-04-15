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19/03/2019
19:06

МТС снизили оценку допинвестиций на выполнение закона Яровой

МТС снизили оценку допинвестиций на выполнение закона Яровой. Об этом говорится в отчётности компании.

"МТС снижает свою оценку дополнительных инвестиций, необходимых для соблюдения закона Яровой, с 60 миллиардов рублей до 50 миллиардов рублей в течение пяти лет", говорится в отчёте.

МТС в 2019 году планируют капитальные затраты на уровне 90 млрд руб. с учетом затрат на закон Яровой. Без учета затрат на реализацию закона Яровой МТС сохраняют прогноз по капитальным затратам в размере порядка 160 млрд руб. в 2018 и 2019 годах.

Прогноз уровня капитальных затрат учитывает следующие проекты для инвестирования: продолжение работ по развитию сетей LTE; реализация проектов по совместному использованию инфраструктуры и частотного спектра с другими операторами в России; развитие сети LTE в Украине; внедрение эволюционных решений 5G на российском рынке; продолжающиеся инвестиции в развитие цифровых продуктов.

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.

Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).

Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, за 2018 год по МСФО упала на 87.8% до 6.8 млрд руб. с 56 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 8.4% до 480.3 млрд руб. с 442.9 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 22.9% до 220.9 млрд руб. со 179.8 млрд руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, за IV квартал 2018 года выросла на 30.2% до 14.2 млрд руб. с 10.9 млрд руб. годом ранее, выручка - на 11.3% до 130.1 млрд руб. со 116.8 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 23% до 55.6 млрд руб. с 45.2 млрд руб.


"AK&M" от 19.03.2019
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