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20/03/2019
11:02

Дайджест газеты "Ведомости" от 20 марта 2019 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 20 марта 2019 года.


СТРОИТЕЛЬСТВО СПГ-ТЕРМИНАЛА "НОВАТЭКА" НА КАМЧАТКЕ НАЧНЕТСЯ ЧЕРЕЗ ГОД

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТРЕБУЕТ ОТ ЧИНОВНИКОВ ПРОВЕСТИ ВСЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА НЕ ПОЗДНЕЕ КОНЦА 2019 ГОДА


14 марта распоряжением правительства был утвержден комплексный план реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае". "Ведомости" ознакомились с документом, его подлинность подтвердили собеседник в аппарате правительства и федеральный чиновник.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 20.03.2019
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