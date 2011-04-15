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20/03/2019
10:48

Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 марта 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 20 марта 2019 года.

ОСК НАШЛА МЕСТО ДЛЯ "АДМИРАЛА КУЗНЕЦОВА"
КОРПОРАЦИЯ УСКОРИТ МОДЕРНИЗАЦИЮ 35 СРЗ

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), Минобороны и Минпромторг нашли завод, на котором будет продолжен ремонт единственного в составе ВМФ авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" после аварии и затопления плавучего дока ПД-50. Для возобновления работ ОСК досрочно запустит модернизацию 35-го судоремонтного завода, где объединит два сухих дока в один, в который и поместит авианосец. По словам источника "Ъ" в судостроительной отрасли, техническое задание на постройку аналогичного ПД-50 дока уже разработано, но в реальности создавать его негде.


КЛИЕНТЫ НПФ ЗАДЕРЖАЛИСЬ НА ПЕРЕХОДЕ
ИНФОРМАЦИЯ О НИХ НЕ ПОСТУПАЕТ ИЗ ПФР

Пенсионный фонд Росси (ПФР) задерживает передачу в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) информации по ушедшим и пришедшим клиентам, что грозит лицензионными рисками и финансовыми потерями. В ПФР объясняют фондам отсрочку не работающей должным образом системой передачи данных. Однако участники рынка связывают ее с кулуарными переговорами руководства ПФР с бенефициарами НПФ "Открытие", которые пытаются минимизировать уход клиентов.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 20.03.2019
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