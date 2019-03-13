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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 20 марта, в размере 64.3167 руб. против 64.6694 руб. на 19 марта.
Курс доллара США за последние 5 дней:
19.03.19 - 64.6694 руб.
16.03.19 - 65.4201 руб.
15.03.19 - 65.4021 руб.
14.03.19 - 65.5890 руб.
13.03.19 - 65.7674 руб.
"AK&M" от 19.03.2019