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20/03/2019
09:32

Повтор! Цены производителей промпродукции в РФ в феврале выросли на 0.1%, с начала года снизились на 1.9%

Цены производителей промпродукции в РФ в феврале 2019 года выросли на 0.1%, с начала года снизились на 1.9%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Потребительская инфляция в феврале составила 0.4%, с начала года - 1.5%.

Продукция в области добычи полезных ископаемых в феврале подорожала на 1.5%, с начала года подешевела на 1.9%. В обрабатывающих производствах в феврале цены снизились на 0.6%, с начала года - на 2%.

В феврале в добыче полезных ископаемых увеличение цен на соль составило 12.1%, на продукцию добычи и обогащения железных руд - 9.1%, на бурый уголь (лигнит) - на 3.1%, на нефтяной (попутный) газ - 3%, на сырую нефть - 2.8%.

Вместе с тем в обрабатывающих производствах наибольшее снижение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов: газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки - на 23.3%, пропан и бутан сжиженные - на 7.9%, топливо дизельное - на 6.4%, углеводороды газообразные, кроме природного газа - на 5.2%, топливо реактивное керосинового типа - на 4.2%, бензин автомобильный - на 4.1%.

В производстве химических веществ и химических продуктов на 3.7% снизились цены на прочие основные органические химические вещества, на 2.4% - на мыло и моющие, чистящие и полирующие средства.




"AK&M" от 19.03.2019
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