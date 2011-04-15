В Брянске запустили производство транзисторов и микросхем для смартфонов и ноутбуков

В Брянске на ЗАО "Группа Кремний Эл" запустили производство транзисторов и микросхем с проектными нормами 500 нанометров для цифровой техники: смартфонов, ноутбуков, фотоаппаратов и другой аппаратуры. Об этом сообщается на сайте правительства региона.



В рамках проекта "Группа Кремний ЭЛ" запустила новое серийное производство транзисторов и интегральных микросхем с проектными нормами 500 нанометров в малогабаритных корпусах, которые используются в блоках вторичного питания различной цифровой техники, например, в ноутбуках, смартфонах, фотоаппаратах и автомобильных видеорегистраторах. Кроме того, компания наладила выпуск микросхем супервизоров вторичного электропитания.



К 2022 году компания планирует выпустить транзисторы и микросхемы на сумму более 825 млн руб. Основными потребителем готовой продукции выступят производители техники "Концерн радиостроения "Вега", а также концерны "Алмаз-Антей", "Созвездие", "Авиаприборостроение", "Роскосмос", "Росатом".



Отметим, что в 2017 году Фонд развития промышленности РФ (ФРП) предоставил брянскому производителю заём на сумму 200 млн руб. по программе "Конверсия". Проект "Группа Кремний ЭЛ" стал первым открытым производством в рамках этой программы в регионе, запущенным с привлечением займа ФРП. Общий размер инвестиций в производство составил более 400 млн руб.



С помощью льготных средств компания приобрела современное высокотехнологичное оборудование, в том числе сканирующий электронный микроскоп, многоканальную измерительную систему, систему нанесения и проявления, установку безмаскового совмещения и экспонирования, линию сборки.



Использование современного оборудования позволило выйти на более высокий технологический уровень, улучшить качество, временные и частотные характеристики изделий, снизить доля брака изделий, уменьшить размеры кристалла, а также снизить трудоёмкость и материалоёмкость изготовления.



По состоянию на март 2019 года вложено более 1 млрд руб. Это средства фонда, собственные и заёмные средства предприятия.



В планах компании - освоить новое серийное производство интегральных микросхем и транзисторов: с проектными нормами 350 нанометров, уже для более сложных изделий.



ЗАО "Группа Кремний ЭЛ" - одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России. Оно основано в 1958 году и является правопреемником Брянского завода полупроводниковых приборов, награжденного орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции. Предприятие выпускает более 1.2 тыс. номенклатурных единиц изделий микроэлектронной техники. Более 90% выпускаемой продукции используется в оборонно-промышленном комплексе и является составляющей для ракетных комплексов стратегического назначения.



На текущий момент на заводе работает более 1.8 тыс. человек.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.



Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.



ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объёме от 5 до 750 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.



"AK&M" от 20.03.2019