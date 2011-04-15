"Уральские авиалинии" отозвали допуски на полёты по 67 маршрутам, говорится в материалах Росавиации (документ имеется в распоряжении AK&M).



Причиной отзыва является самостоятельное решение перевозчика.

ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.



Чистый убыток "Уральских авиалиний" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 896.951 млн руб. против прибыли в 206.313 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.08% до 33.144 млрд руб. с 24.72 млрд руб., убыток от продаж составил 1.211 млрд руб. против прибыли в 106.088 млн руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 877.099 млн руб. против прибыли в 211.322 млн руб.





"AK&M" от 20.03.2019